Catarina Nunes e Sofia Correia sagram-se vice-campeãs da Europa em trampolim sincronizado

A conquista da prata constitui um feito inédito para Portugal na vertente sincronizada de trampolins femininos, tendo as ginastas lusas somando 47.360 pontos, atrás da dupla bielorrussa, medalha de ouro, com 48.790. A Espanha fechou o pódio.



Catarina Nunes disse à Lusa que a prova correu “bem melhor do que estava à espera”, dado que a expectativa era "conseguir o terceiro ou quarto lugar”.



“Não estava nada à espera, sabia que tínhamos hipóteses se fizéssemos uma boa série. Felizmente fomos as primeiras, o que nos tirou alguma pressão”, revelou a ginasta, que sai desta competição “motivada para treinar e prosseguir para alcançar outros bons resultados no futuro”.



Por seu lado, Sofia Correia manifestou-se “extremamente feliz com prestação da dupla e pela medalha de prata, um lugar inédito para Portugal”.



“Pensava que conseguiríamos um terceiro lugar se corresse muito bem, mas correu bem melhor e conquistámos o segundo, o que foi ótimo. Depois do resultado menos bom de sábado, hoje entrámos com a adrenalina toda e conseguimos a prata”, concluiu.



Nas outras categorias, na vertente de duplo minitrampolim individual de juniores, as ginastas lusas Matilde Louro e Inês Correia terminaram em sétimo e oitavo lugares, respetivamente.



Em tumbling, no escalão de juniores femininos, Laura Veloso, terminou em quinto, numa final dominada pelas ginastas bielorrussas e russas.



Na final de trampolim individual masculino júnior, Martim Lopes, da Academia de Ginástica de Sines, foi quarto, tendo os ginastas russos e bielorrussos arrecadados todo o pódio, com o ouro entregue ao russo Aleksei Gurin.



