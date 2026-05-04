Cavaliers seguem para a segunda ronda dos play-offs da NBA





(Com Lusa)





Os ‘Cavs’, quartos na fase regular, asseguraram a terceira presença seguida nas meias-finais da Conferência Este, nas quais vão defrontar os Detroit Pistons, primeiros, que afastaram, igualmente na ‘negra’, os Orlando Magic.O poste Jarrett Allen foi decisivo, sobretudo nas tabelas, com 19 ressaltos, oito ofensivos (mais do que toda a equipa dos Raptors), aos quais juntou 22 pontos, os mesmos de Donovan Mitchell.Esta será a quinta vez que Cavaliers e Pistons se encontram nos play-offs da NBA, com os Cavaliers a levarem clara vantagem, com três qualificações contra apenas uma eliminação, em 2005/06, no primeiro confronto entre as duas equipas na segunda fase.Os Raptors regressaram aos play-offs quatro temporadas depois, mas voltaram a cair na primeira ronda como em 2021/22, apesar das boas exibições de Scottie Barnes (24 pontos e nove ressaltos) e de RJ Barrett (23 pontos).