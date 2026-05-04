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Cavaliers seguem para a segunda ronda dos play-offs da NBA
Os Cleveland Cavaliers garantiram no domingo a última vaga na segunda ronda dos play-offs da NBA, depois de derrotarem em casa os Toronto Raptors, por 114-102, no jogo sete da eliminatória inaugural.
Os ‘Cavs’, quartos na fase regular, asseguraram a terceira presença seguida nas meias-finais da Conferência Este, nas quais vão defrontar os Detroit Pistons, primeiros, que afastaram, igualmente na ‘negra’, os Orlando Magic.
O poste Jarrett Allen foi decisivo, sobretudo nas tabelas, com 19 ressaltos, oito ofensivos (mais do que toda a equipa dos Raptors), aos quais juntou 22 pontos, os mesmos de Donovan Mitchell.
Esta será a quinta vez que Cavaliers e Pistons se encontram nos play-offs da NBA, com os Cavaliers a levarem clara vantagem, com três qualificações contra apenas uma eliminação, em 2005/06, no primeiro confronto entre as duas equipas na segunda fase.
Os Raptors regressaram aos play-offs quatro temporadas depois, mas voltaram a cair na primeira ronda como em 2021/22, apesar das boas exibições de Scottie Barnes (24 pontos e nove ressaltos) e de RJ Barrett (23 pontos).
O poste Jarrett Allen foi decisivo, sobretudo nas tabelas, com 19 ressaltos, oito ofensivos (mais do que toda a equipa dos Raptors), aos quais juntou 22 pontos, os mesmos de Donovan Mitchell.
Esta será a quinta vez que Cavaliers e Pistons se encontram nos play-offs da NBA, com os Cavaliers a levarem clara vantagem, com três qualificações contra apenas uma eliminação, em 2005/06, no primeiro confronto entre as duas equipas na segunda fase.
Os Raptors regressaram aos play-offs quatro temporadas depois, mas voltaram a cair na primeira ronda como em 2021/22, apesar das boas exibições de Scottie Barnes (24 pontos e nove ressaltos) e de RJ Barrett (23 pontos).
(Com Lusa)