CDP e COP querem desporto "mais coeso e justo na distribuição de recursos"

De acordo com o comunicado conjunto do CDP e do COP, os respetivos líderes, Daniel Monteiro e Fernando Gomes, debateram as prioridades políticas das instituições a que presidem para os próximos quatro anos, valorizando todas as modalidades, bem como o reforço do apoio público, político e social à atividade desportiva.



No encontro foi abordada a distribuição das receitas do jogo e das apostas online, nomeadamente a proposta recentemente aprovada pela Cimeira de Presidentes de Federações desportivas, que defende uma revisão do regime atual, reforçando as verbas disponíveis para as federações.



"Acreditamos que é possível construir um setor mais coeso, com maior justiça na distribuição de recursos, potenciando uma maior diversidade da oferta desportiva para que cada vez mais crianças e jovens possam praticar desporto. Esta colaboração é um passo muito importante nesse caminho, de valorização social e política do desporto”, destacou Daniel Monteiro.



Fernando Gomes sublinhou igualmente a importância do momento: “Queremos um desporto com mais ambição, mais acessível e mais presente no quotidiano da sociedade portuguesa. Essa missão só pode ser cumprida com diálogo, com convergência e com trabalho em rede entre todas as entidades".