CDP elogia "entrega rara" do `reformado` selecionador de ciclismo José Poeira

“O José Poeira não foi apenas um selecionador de excelência: foi um formador de caráter, alguém que via primeiro a pessoa e só depois o atleta. Acompanhou gerações desde a juventude, ajudando-as a descobrir o seu potencial máximo e guiando-as com uma dedicação que ia muito além da preparação técnica”, elogiou o presidente da CDP, citado em comunicado do organismo.



José Poeira vai deixar de ser selecionador nacional de estrada após quase 25 anos no cargo, anunciou hoje o antigo ciclista, em comunicado enviado à agência Lusa.



“O José vivia o ciclismo com uma entrega rara, muitas vezes sacrificando a sua própria vida pessoal para garantir que cada atleta tinha as melhores condições para crescer, competir e representar Portugal ao mais alto nível. É por isso que deixa uma marca profunda no desporto português, mas também em todos os que tiveram o privilégio de trabalhar com ele”, salienta Daniel Monteiro.



O presidente da CDP agradece a Poeira, “com enorme estima e respeito, por tudo o que fez pelo ciclismo e pelo país”.



Como selecionador, o odemirense de 66 anos viu Rui Costa sagrar-se campeão mundial de fundo em 2013, um título único no ciclismo nacional, que celebrou também a medalha de prata de Sérgio Paulinho nos Jogos Olímpicos Atenas2004.



Entre outros feitos destaque também para a inédita conquista da Taça das Nações de sub-23, em 2008, e para os títulos de vice-campeão mundial de António Morgado em júnior (2022) e sub-23 (2023) e do duas vezes diplomado olímpico Nelson Oliveira no contrarrelógio de sub-23 em 2009.



“A Confederação do Desporto de Portugal destaca, por fim, que José Poeira foi, ao longo de toda a sua carreira, um parceiro leal das instituições do setor, contribuindo para o reconhecimento internacional do ciclismo português e para o fortalecimento do movimento desportivo nacional”, concluiu a nota.



O antigo ciclista iniciou o seu percurso na Federação Portuguesa de Ciclismo como massagista, tornando-se selecionador nacional de elite em 2001, já depois de ter ocupado o mesmo cargo nos juniores desde 1997.



Em 2013, a CDP atribuiu a Poeira, que se vai reformar, o prémio de Treinador do Ano na Gala do Desporto de Portugal, num “reconhecimento justo e amplamente partilhado pelo movimento desportivo nacional”, recordou hoje o organismo.

