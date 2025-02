CDUL disputa final da Taça de Portugal em râguebi após eliminar Direito

O Cascais foi a primeira equipa a qualificar-se para a final, no sábado, ao vencer no terreno do São Miguel por 25-3, após eliminar a Agronomia (37-19), atual detentora do troféu, nos oitavos de final, e o Tondela (77-12) nos quartos de final.



Já o CDUL, para chegar à final, afastou também o Belenenses (39-21), nos oitavos de final, e o Benfica (29-24), nos quartos de final.



Os ‘universitários’ vão procurar conquistar a 10.ª Taça de Portugal do seu historial, troféu que ergueram em 1967/68, 1976/77, 1978/79, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 2012/13, 2014/15 e 2022/23.



O Cascais venceu a Taça de Portugal em quatro ocasiões (1986/87, 1990/91, 1991/92 e 1992/93), a última das quais há 32 anos.



A final da Taça de Portugal está prevista para 08 de março, às 16:00, no CAR de râguebi, no Jamor, concelho de Oeiras.