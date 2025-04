Celtics a um triunfo das meias-finais de conferência dos play-offs da NBA

Depois do desaire no terceiro encontro, os campeões em título voltaram às vitórias, liderados por Jayson Tatum, autor de 37 pontos, 14 ressaltos e três assistências, em mais um jogo em que o treinador Joe Mazzulla não utilizou o português Neemias Queta.



Jaylen Brown, com 21 pontos e 11 ressaltos, o letão Kristaps Porzingis, com 19 pontos, e Derrick White, com 18 pontos, sete ressaltos e sete assistências, também estiveram em bom plano nos Celtics, que não tiveram o base Jrue Holiday.



Na equipa da casa, destaque para os 31 pontos de Paolo Banchero e os 24 do alemão Franz Wagner.



Em relação aos outros embates de domingo, os Indiana Pacers e os New York Knicks, a Este, e os Minnesota Timberwolves, a Oeste, também se colocaram a vencer por 3-1.



Os Pacers ganharam fora aos Milwaukee Bucks por 129-103, com 23 pontos de Myles Turner e 17 pontos, 15 assistências e oito ressaltos de Tyrese Haliburton, num jogo em que tiveram mais seis jogadores a marcar na casa das dezenas.



Nos anfitriões, destaque, pela positiva, para os 28 pontos, 15 ressaltos e seis assistências dos grego Giannis Antetokounmpo e, pela negativa, para a lesão do base Damian Lillard, que só esteve em campo 6.03 minutos.



Em Detroit, os Knicks impuseram-se aos Pistons por 94-93, com 31 pontos, 11 assistências e cinco ressaltos de Jalen Brunson e 27 pontos e nove ressaltos de Karl-Anthony Towns.



Nos locais, Cade Cunningham logrou um ‘triplo duplo’, com 25 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos, num encontro que acabou com polémica, face a uma falta não assinalada sobre Tim Hardaway Jr. em cima da ‘buzina’. A NBA admitiu o erro, para nada.



Por seu lado, Anthony Edwards foi a grande figura no triunfo por 116-113 dos Wolves face aos Los Angeles Lakers, ao somar 43 pontos, nove ressaltos e seis assistências.



Na equipa dos Lakers, em que o treinador JJ Reddick não fez qualquer substituição em toda a segunda parte, os melhores foram o esloveno Luka Doncic, com 38 pontos, e LeBron James, com 27 pontos, 12 ressaltos e oito assistências.