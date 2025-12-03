Celtics batem Knicks com ajuda de Queta

(Com Lusa)

Queta integrou o ‘cinco’ inicial dos Celtics e, nos 21.03 minutos em que esteve em ação, concretizou os quatro lançamentos que efetuou (100% de eficácia) e capturou seis ressaltos, quatro defensivos e dois ofensivos.O base Jaylen Brown voltou a destacar-se na equipa de Boston, cotando-se como o melhor marcador do encontro, com 42 pontos, tendo ainda efetuado quatro assistências e capturado quatro ressaltos, bem secundado por Derrick White, que concretizou 22 pontos.Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a oitava posição da Conferência Este, após a realização de 21 encontros, com um saldo positivo de 12 vitórias e nove derrotas.Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 23.8 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 9.7 pontos e 8.4 ressaltos.