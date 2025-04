Celtics batem recorde de triplos numa só temporada na NBA

Os campeões em título voltaram aos triunfos depois de na quarta-feira terem sido derrotados em casa pelos Miami Heat, no único desaire nos últimos 10 jogos, estabelecendo um recorde de 1.370 lançamentos de três pontos na fase regular da NBA, com 77 jogos disputados, superando o anterior máximo de 1.363 conseguidos em 82 jogos pelos Golden State Warriors, na temporada 2022/23.



O recorde foi quebrado no terceiro período por Payton Pritchard, numa partida em que Jaylen Brown, com 31 pontos, e Jayson Tatum, com 23 pontos, oito ressaltos e oito assistências, estiveram em destaque.



Pritchard, Derrick White, que já é o jogador com mais triplos numa só temporada pelos Celtics, e Tatum estão perto de se tornarem os primeiros colegas de equipa a conseguir, pelo menos, 215 triplos na mesma época, além de poderem terminar todos a fase regular no top-10 nos lançamentos longos, algo nunca conseguido.



Lançado nos últimos 1.53 minutos do encontro, Neemias Queta marcou dois pontos, na sequência de um dos dois ressaltos conseguidos no tempo que esteve em campo.



Na sua quarta temporada na NBA, o poste internacional português já fez 58 encontros, com médias de 4,9 pontos, 3,8 ressaltos, 0,6 assistências e 0,6 desarmes de lançamento em 13,7 minutos de utilização por jogo.



Os campeões Boston Celtics ocupam o segundo lugar da Conferência Este, com 57 vitórias e 20 derrotas, atrás dos Cleveland Cavaliers (62-15), com o Phoenix Suns (35-42) a estarem no 11.º posto no Oeste, fora da zona de qualificação para os play-in.