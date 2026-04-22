Celtics derrotados no segundo jogo dos play-offs
O poste português Neemias Queta somou na terça-feira oito pontos no desaire caseiro dos Boston Celtics com os Philadelphia 76ers (97-111), que inverteram o ‘fator casa’ na primeira ronda dos play-offs da NBA.
O internacional luso foi titular e esteve em campo 27.45 minutos, nos quais acertou três de quatro lançamentos de campo e os dois lances livres tentados.
Neemias juntou ainda seis ressaltos, cinco dos quais defensivos, um ‘turnover’ e três faltas, sendo que, com o português em campo, os Celtics só perderam por quatro pontos.
Os esforços do português foram, porém, em vão, com os de Jaylen Brown, que liderou os anfitriões, com 36 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, secundado por Jayson Tatum, que somou 19 pontos, 14 ressaltos e nove assistências.
Nos forasteiros, que reagiram da melhor forma à derrota no primeiro jogo (123-91), mesmo continuando sem o poste Joel Embiid, destaque para o ‘rookie’ VJ Edgecombe (30 pontos e 10 ressaltos) e para Tyrese Maxey (29 pontos e nove assistências).
Paul George, com 19 pontos, Kellly Oubre Jr., com 12, e o suplente Andre Drummond, com 10, também foram determinantes nos Sixers, que chegaram ao intervalo a vencer por 62-54 e nunca perderam o comando do marcador na segunda parte.
O terceiro encontro, de uma série à melhor de sete que já tem garantidos cinco embates, realiza-se na sexta-feira, em Filadélfia, que também acolherá o quarto, no domingo.
Neemias Queta fechou a época regular com médias de 10,2 pontos, com 65,3% nos 'tiros' de campo (terceiro melhor da NBA) e 70,3% nos lances livres, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 76 jogos, 75 dos quais como titular.
Nos play-offs, e depois de apenas ter estado em campo 26.12 minutos nos sete jogos disputados nas quatro primeiras épocas na NBA, Neemias estreou-se esta época como titular e, no primeiro jogo com os Sixers (123-91), somou 13 pontos, sem falhar qualquer lançamento de campo (cinco em cinco), e dois ressaltos.
(Com Lusa)