Celtics derrotados pelos Magic na primeira ronda dos play-offs da NBA

Em mais um jogo em que o treinador Joe Mazzulla não utilizou o poste internacional português Neemias Queta, os campeões em título, que venceram os dois primeiros jogos em casa, foram derrotados na visita à Florida, e lideram agora a série por 2-1.



Nos Orlando Magic estiveram em destaque o alemão Franz Wagner, com 32 pontos, sete ressaltos e oito assistências, e Paolo Banchero, com 29 pontos e seis ressaltos.



Do lado dos Celtics, a principal figura foi o extremo Jayson Tatum, que tinha falhado o jogo anterior, com 36 pontos, nove ressaltos e quatro assistências.



Em outro jogo do dia, os Minnesota Timberwolves venceram os LA Lakers por 116-104 e estão na frente da série por 2-1.



Jaden McDaniels, com 30 pontos, e Anthony Edwards, com 29 pontos, oito ressaltos e oito assistências, foram os principais destaques nos Timberwolfes, enquanto pelos Lakers os 38 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências de Lebron James foram insuficientes para chegar ao triunfo.



Quem também está a liderar a série por 2-1 são os Milwaukee Bucks, que venceram os Indiana Pacers por 117-101, com o grego Giannis Antetokounmpo a somar 37 pontos, 12 ressaltos e seis assistências.