Celtics impõem-se aos Nets

(Com Lusa)

Neemias Queta, que esteve em campo 15 minutos, marcou oito pontos e somou dois ressaltos, dois roubos de bola, um desarme e uma assistência, num encontro no qual Jaylen Brown e Nikola Vucevic, com 28 pontos cada, foram os melhores marcadores dos Celtics, que converteram 66,7% dos lançamentos de campo, um novo máximo da temporada.Na sua quinta época na NBA, Queta, que mantém o estatuto de titular nos Celtics, apresenta médias de 9,8 pontos, 8,2 ressaltos, 1,5 assistências e 1,1 desarmes de lançamento, em 24,9 minutos de utilização por jogo.Os Boston Celtics, que na quarta-feira perderam por 103-84 com os Denver Nuggets, interrompendo uma série de cinco vitórias seguidas, mantêm o segundo lugar na Conferência Este, com 39 vitórias e 20 derrotas, liderada pelos Detroit Pistons.