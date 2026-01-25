Celtics perdem com Bulls na NBA

Queta, que iniciou o jogo no banco, esteve em campo 24.16 minutos, durante os quais anotou seis pontos, além de ter efetuado três ressaltos, dois roubos de bola e um desarme.



Num encontro em que os Bulls homenagearam o seu antigo base Derrick Rose, que representou a equipa entre 2008 e 2016, ao retirarem a camisola número 1, os Celtics ainda chegaram ao intervalo em vantagem (58-52), mas a equipa de Chicago virou o encontro no terceiro parcial, que venceu por nove pontos, suficientes para terminar a partida com três pontos de avanço.



Apesar do desaire, a figura do encontro foi Jaylen Brown, dos Celtics, que concluiu a partida com 33 pontos, oito ressaltos e cinco assistências, valendo aos Bulls o seu sentido coletivo, numa partida em que Coby White foi o seu melhor marcador, com 22.



Os Boston Celtics mantêm-se no segundo lugar da Conferência Este, com 28 vitórias e 17 derrotas, logo atrás dos Detroit Pistons, que comandam com 32 triunfos e 11 derrotas, enquanto os Bulls são nonos na mesma conferência, com 23 vitórias e 22 derrotas.