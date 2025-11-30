Mais Modalidades
Celtics perdem no regresso de Queta
O português Neemias Queta regressou no sábado à competição na NBA, com recorde de ressaltos, na derrota dos Boston Celtics frente aos Minnesota Timberwolves, por 119-115, uma semana depois de se ter lesionado.
O poste português tinha sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo no passado domingo, na vitória frente aos Orlando Magic (138-129).
Após ter ficado de fora no triunfo frente aos Detroit Pistons (117-114), o ‘88’ dos Celtics voltou a ser titular na equipa comandada por Joe Mazzulla, igualando o seu máximo de pontos, com 19 pontos, e estabelecendo o recorde de ressaltos, com 18, 10 defensivos e oito ofensivos, e dois desarmes de lançamento.
Jaylen Brown foi o único a superar Queta na lista de marcadores dos Celtics, com 41 pontos, enquanto Derrick White contribuiu com 16 para o 10.º triunfo na temporada.
Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam o nono lugar da Conferência Este, após 19 jogos, com um saldo positivo de 10 vitórias e nove derrotas, enquanto os Minnesota Timberwolves seguem no sétimo lugar do Oeste, com 11 triunfos e oito derrotas.
(Com Lusa)