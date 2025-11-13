Celtics regressam às vitórias com Queta

Um dia depois da derrota frente aos Philadelhia 76ers, o poste luso voltou a ser titular e marcou todos os lançamentos de campo que tentou (seis em seis, mais um lance livre), conseguindo ainda oito ressaltos, o melhor registo do encontro, duas assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento, em 20.02 minutos.



Em 13 encontros, todos como titular, Neemias Queta apresenta médias de 8,9 pontos, 8,1 ressaltos, 1,6 assistências e 1,4 desarmes de lançamento em 23,9 minutos por jogo.



Neemias Queta chegou aos 500 ressaltos na NBA, na qual está a disputar a quinta temporada, a terceira nos Celtics, após duas nos Sacramento Kings, alcançando, frente aos Grizzlies, aos 505 em 123 jogos (19 a titular).



Na carreira, o português tem ainda 637 pontos, 91 desarmes de lançamento, 93 assistências e 42 roubos de bola, num total de 1.656 minutos disputados, 1.507 dos quais já nos Celtics.



O poste internacional português foi um dos cinco jogadores dos Celtics que ultrapassaram a dezena de pontos, com Payton Pritchard (24 pontos e nove assistências) e Derrick White (20 pontos).



Ainda sem Ja Morant, a grande estrela da equipa, os Grizzlies tiveram em Jaren Jackson Jr. o seu melhor marcador, com 18 pontos.



Os Boston Celtics mantêm o 11.º posto da Conferência Este, com seis vitórias e sete derrotas, a mesma posição que os Grizzlies ocupam no Oeste, com quatro triunfos e nove desaires.



Na noite de quarta-feira, destaque ainda para a grande exibição do sérvio Nikola Jokic, jogador mais valioso (MVP) em três das últimas temporadas e que marcou 55 pontos na vitória dos Denver Nuggets em casa dos Los Angeles Clippers, por 130-116.



O poste sérvio igualou a melhor pontuação de um jogador esta temporada na NBA e conseguiu 25 dos 39 pontos dos Nuggets no primeiro período, não jogando praticamente durante o quarto parcial.





