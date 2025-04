Celtics seguem nos play-offs da NBA

Depois de ficar pelo banco nos primeiros quatro encontros da eliminatória, o poste internacional luso voltou a não entrar na rotação do treinador Joe Mazzulla, mas foi utilizado nos últimos 3.49 minutos, já com os Celtics a vencer por 32 pontos, juntamente com JD Davison, Jordan Walsh e Baylor Scheierman.



Nesse período, Neemias aproveitou para somar quatro pontos, o seu recorde nos play-off – nos três jogos de 2023/24 não tinha ultrapassado os dois -, ao acertar os dois lançamentos de campo tentados, aos quais adicionou uma assistência.



Jayson Tatum, com 25 pontos, 10 assistências e oito ressaltos, foi a grande figura dos Celtics, secundado por Jaylen Brown, autor de 23 pontos, enquanto o alemão Franz Wagner liderou os visitantes, ao somar 25 pontos.



Nas meias-finais da Conferência Este, os Celtics, que derrotaram os Magic por 4-1, vão defrontar o vencedor da eliminatória entre os New York Knicks e os Detroit Pistons, que os nova-iorquinos lideram por 3-2.



A outra meia-final vai ser disputada entre os Cleveland Cavaliers, que na segunda-feira tinham "varrido" os Miami Heat (4-0), e os Indiana Pacers, vencedores por 4-1 face aos Milwaukee Bucks, depois do triunfo caseiro por 119-118, após prolongamento.