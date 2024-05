Celtics vencem Pacers e estão na final da NBA

Os Boston Celtics, com o português Neemias Queta no banco, qualificaram-se para a final da NBA pela 23.ª vez, ao eliminarem os Indiana Pacers, por 4-0.

Numa série de sentido único, os Boston Celtics confirmaram a qualificação, e o regresso à final duas temporadas depois, ao vencerem fora os Pacers por 105-102, garantindo o título de campeão da Conferência Este.



Depois de terem sido a melhor equipa da fase regular da NBA, os Celtics tiveram um percurso praticamente perfeito até à final, no qual sofreram apenas duas derrotas em 14 encontros, ficando agora à espera do adversário, que sairá da final de Oeste, entre os Minnesota Timberwolves e os Dallas Mavericks, que lideram por 3-0.



Derrick White, que tem sido uma das figuras dos Celtics na presente temporada, mesmo não sendo um dos nomes mais sonantes da equipa, marcou, a 47 segundos do final, o triplo que deu a qualificação, num encontro em que os Pacers não marcaram qualquer ponto dos últimos 3.30 minutos.



Jaylen Brown, que foi eleito o jogador mais valioso (MVP) da final da Conferência Este, foi o melhor marcador dos Celtics na partida, com 29 pontos, aos quais juntou seis ressaltos, enquanto Jayson Tatum conseguiu 26 pontos, 13 ressaltos e oito assistências.



Os Celtics vão agora em busca do 18.º título da NBA, o primeiro desde 2008, o que lhes permitiria desempatar dos Los Angeles Lakers como equipa com mais troféus na história.



Os Pacers estiveram pela nona vez na final da Conferência Este, fase que passaram apenas por uma vez, em 1999/2000, quando perderam a final para os Lakers.