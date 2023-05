Celtics voltam a bater Heat e ameaçam reviravolta

Depois de evitarem a "varridela" com uma vitória na Florida por 116-99, os Celtics impuseram-se mais uma vez de forma muito clara, num embate em que arrancaram com um parcial de 23-7 e, depois, nunca mais deixaram de liderar na casa das dezenas.



As derrotas nos três primeiros jogos (123-116 e 111-105 em casa e 128-102 fora) parecem esquecidas, com os Celtics a voltarem ao nível de toda a época regular e das anteriores eliminatórias dos play-offs, ameaçando fazer algo que nunca foi feito.



“Vamos continuar positivos, sabendo que podemos e vamos ganhar estas séries. Só temos de fechar isto em casa”, prometeu Jimmy Butler, olhando já para o sexto jogo, no sábado. Se necessário, o Jogo 7, a "negra", realiza-se na segunda-feira, em Boston.