Celtics voltam às derrotas em novo jogo com Neemias como titular
Os Boston Celtics voltaram às derrotas no sábado, ao serem surpreendidos no TD Garden de Boston pelos Houston Rockets por 128-101, num jogo em que Neemias Queta contribuiu com nove pontos.
Depois de terem alcançado na sexta-feira a sua terceira vitória consecutiva, ao vencerem na casa dos Philadelphia 76ers por 109-108, anulando o registo negativo de três derrotas verificado no arranque da prova, os Celtics foram impotentes para travar os Rockets, dominadores na totalidade do encontro.
Titular pela sexta vez em seis encontros, o poste luso, que atuou durante 15.26 minutos, anotou nove pontos, ganhou quatro ressaltos e fez uma assistência, num encontro em que Baylor Scheierman liderou a equipa de Boston com 17 pontos, secundado por Payton Pritchard (14 pontos), Josh Minott (10 pontos e seis ressaltos) e Jaylen Brown (12 pontos).
Nos Rockets, Kevin Durant esteve em noite sim, liderando com 26 pontos em três quartos, antes de ir descansar no último período, enquanto Amen Thompson contribuiu com 17 pontos e nove ressaltos.
Na equipa de Houston, que registou o seu terceiro triunfo seguido, após um arranque de competição com duas derrotas, estiveram igualmente em destaque Alperen Sengun, com 16 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, e Jabari Smith Jr. e Josh Okogie, ambos com 12 pontos.
No próximo encontro, os Celtics voltam a atuar no seu recinto, recebendo na noite de segunda-feira os Utah Jazz.
