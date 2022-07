Central Klára Vyklická ingressa no voleibol feminino da AJM/FC Porto

A central checa Klára Vyklická saiu do Rote Raben Vilsbiburg, do principal campeonato alemão, para se tornar a sétima contratação da AJM/FC Porto para 2022/23, oficializaram hoje as bicampeãs nacionais de voleibol feminino.