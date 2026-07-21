Mais Modalidades
Central norte-americana Nieko Thomas reforça voleibol do FC Porto
A central norte-americana Nieko Thomas é a mais recente reforço do voleibol do FC Porto, juntando-se no ‘dragão’ às recém-chegadas Annie Cesar, Caylen Alexander e Natasa Cikiriz, anunciou hoje o clube na sua página na Internet.
“Estou muito entusiasmada por me juntar ao FC Porto. Sei que esta equipa teve muito sucesso na época passada e isso deixa-me ainda mais motivada para começar a trabalhar no duro e contribuir da forma que conseguir”, afirmou Nieko Thomas.
A central norte-americana, de 23 anos e 1,88 metros de altura, admitiu que “foi fácil aceitar a proposta do FC Porto”, que marca a sua primeira experiência fora dos Estados Unidos, e que ingressar no campeão nacional “era o passo certo a dar”.
“Ter a oportunidade de começar a minha carreira profissional num clube tão bem-sucedido como o FC Porto e jogar num nível tão alto é algo que me deixa muito entusiasmada”, reconheceu Nieko Thomas, admitindo "algum nervosismo".
O mais recente reforço da equipa liderada por Miguel Coelho está entusiasmada com o novo desafio, mas recorda que é a sua primeira vez fora dos Estados Unidos e que está ansiosa por conhecer a cultura portuguesa, as pessoas e a nova forma de estar em campo.
Natural da Califórnia, a central iniciou o percurso na Taft High School, em Woodland Hills, tendo sido nomeada para a segunda melhor equipa da cidade em 2017 e promovida à melhor equipa em 2019.
Concluído o ensino secundário, entrou na Cal State Northridge University, onde conciliou a licenciatura com o voleibol durante quatro anos e se afirmou no ataque e no bloco. No final do ciclo de estudos, foi recrutada pela Abilene Christian University e somou 68 pontos no ataque e 35 no bloco.
A uma curta estadia no Texas seguiu-se um regresso à Califórnia, onde concluiu o mestrado e despertou o interesse do FC Porto, que a contratou para reforçar as opções da equipa feminina para o eixo da rede.
Aos 23 anos, muda-se dos Estados Unidos para a Invicta e prepara-se para embarcar na primeira aventura longe de casa. No FC Porto, vai partilhar a posição de central com a montenegrina Saska Durovic e a canadiana Kelsey Veltman.
A central norte-americana, de 23 anos e 1,88 metros de altura, admitiu que “foi fácil aceitar a proposta do FC Porto”, que marca a sua primeira experiência fora dos Estados Unidos, e que ingressar no campeão nacional “era o passo certo a dar”.
“Ter a oportunidade de começar a minha carreira profissional num clube tão bem-sucedido como o FC Porto e jogar num nível tão alto é algo que me deixa muito entusiasmada”, reconheceu Nieko Thomas, admitindo "algum nervosismo".
O mais recente reforço da equipa liderada por Miguel Coelho está entusiasmada com o novo desafio, mas recorda que é a sua primeira vez fora dos Estados Unidos e que está ansiosa por conhecer a cultura portuguesa, as pessoas e a nova forma de estar em campo.
Natural da Califórnia, a central iniciou o percurso na Taft High School, em Woodland Hills, tendo sido nomeada para a segunda melhor equipa da cidade em 2017 e promovida à melhor equipa em 2019.
Concluído o ensino secundário, entrou na Cal State Northridge University, onde conciliou a licenciatura com o voleibol durante quatro anos e se afirmou no ataque e no bloco. No final do ciclo de estudos, foi recrutada pela Abilene Christian University e somou 68 pontos no ataque e 35 no bloco.
A uma curta estadia no Texas seguiu-se um regresso à Califórnia, onde concluiu o mestrado e despertou o interesse do FC Porto, que a contratou para reforçar as opções da equipa feminina para o eixo da rede.
Aos 23 anos, muda-se dos Estados Unidos para a Invicta e prepara-se para embarcar na primeira aventura longe de casa. No FC Porto, vai partilhar a posição de central com a montenegrina Saska Durovic e a canadiana Kelsey Veltman.