Central russo Aleksey Kovalchuk reforça voleibol do Sporting

“Sinto-me bem. Já conhecia esta equipa no ano passado porque o Sergey [Grankin] jogava aqui e eu via como a equipa jogava. Aprendi a história deste clube e sei que foi fundado há cerca de 100 anos. Estou feliz por fazer parte desta grande estrutura com uma longa história e estou feliz por estar aqui”, disse.



O central, de 2,06 metros, acredita que o Sporting pode manter a hegemonia da temporada passada, garantindo que o bloco é a sua maior qualidade.



“O Aleksey vem completar o plantel da equipa de voleibol, era um atleta que já estava identificado e contratado há um tempo e só foi possível a sua chegada agora. É um jogador russo, com experiência nesse campeonato, um campeonato de alto nível, com passado nas seleções. É central, vem para completar a posição, muita competitividade nessa mesma posição, que é importante junto à rede, tanto na parte defensiva em termos de bloco, como na parte ofensiva para as opções do distribuidor na construção ofensiva”, referiu o coordenador de voleibol do Sporting, João Fidalgo.



