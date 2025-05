Cerimónia de abertura dos Jogos Los Angeles2028 realizada em dois estádios

Depois da inédita abertura de Paris2024, que pela primeira vez foi realizada fora de um estádio, ao longo do Rio Sena e de outras zonas da capital francesa, os organizadores dos Jogos Los Angeles2028 decidiram voltar a inovar numa cerimónia, que será realizada pela primeira vez em dois estádios em simultâneo.



“Em 14 de julho de 2028, a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos vai ser partilhada pelo LA Memorial Coliseum e o estádio em Inglewood, criando uma inédita celebração em dois locais, que vai fazer com que o Coliseum seja o primeiro recinto da história a receber eventos em três Jogos Olímpicos”, lê-se num comunicado dos organizadores.



O LA Memorial Coliseum, construído em 1923 e que já teve provas dos Jogos de 1932 e de 1984, vai também receber a cerimónia de encerramento, em 30 de julho, acolhendo igualmente o encerramento dos Jogos Paralímpicos, em 27 de agosto.



A cerimónia de abertura dos Paralímpicos está marcada para 15 de agosto, em Inglewood, no SoFi Stadium, que se vai transformar no maior recinto de sempre a acolher competições de natação durante Los Angeles2028.



“Estes dois extraordinários recintos vão criar uma experiência inesquecível, acolhendo fãs de todo o mundo para uns Jogos Olímpicos e Paralímpicos nunca vistos e que vão ficar como os mais incríveis Jogos da história”, disse o presidente do comité organizador, Casei Wasserman.



A ‘mayor’ de Los Angeles, Karen Bass, salientou o facto de o Memorial Coliseum, onde Carlos Lopes conquistou a primeira medalha de ouro olímpica para Portugal, na maratona em 1984, se tornar o primeiro recinto a acolher provas de três Jogos Olímpicos distintos.



“Por mais de um século, o Coliseum recebeu alguns dos mais icónicos momentos da história do desporto. Essa história continua em 2028, com a nossa cidade e a nossa região a acolher o mundo para aqueles que vão ser os melhores Jogos Olímpicos e Paralímpicos”, referiu.



O edil de Inglewood, James T. Butts, manifestou o orgulho de a cidade “ter um papel tão crucial nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028.