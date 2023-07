César Fonte conquista Troféu Ribeiro da Silva

A segunda etapa da prova, de 152 quilómetros, com partida e chegada em Lordelo, foi ganha por Tiago Leal, em 03:54.06 horas, com Francisco Campos (Fonte Nova-Felgueiras) e Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor), que chegaram a quatro segundos, a completaram o pódio da jornada.



César Fonte, de 36 anos, terminou a segunda etapa na 20.ª posição, a 58 segundos do seu companheiro de equipa, mas segurou o primeiro lugar da classificação geral, que conquistou com três segundos de vantagem sobre o venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).



Em terceiro, ficou Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor), a quatro segundos do corredor vianense, que venceu ainda a classificação por pontos.



Nas restantes categorias, André Ramalho (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) garantiu a vitória na montanha e Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu a juventude.