César Fonte deixa W52-FC Porto e muda-se para a Efapel

Este é um regresso a casa para Fonte, de 32 anos, uma vez que, no início da carreira profissional, representou durante quatro temporadas a estrutura de Ovar, na qual ganhou, em 2013, o Grande Prémio JN.



“Estou muito feliz por regressar à Efapel, equipa onde tenho boas e felizes lembranças do passado. Para 2020 espero corresponder à confiança que depositam em mim e vou dar o meu maior contributo a esta formação que agora me acolhe. Estou certo que estou numa equipa forte, competitiva, estruturada e tudo farei para que 2020 seja um ano feliz”, disse César Fonte, citado pela equipa.



A Efapel vai ter 12 corredores em 2020, com destaque para as permanências de o chefe de fila Jóni Brandão, Sérgio Paulinho, Pedro Paulinho e Rafael Silva, além de integrar o primeiro ciclista da sua escola, Diogo Almeida, que vai competir na categoria de sub-23.



A equipa reforçou-se ainda com o espanhol Gerard Armillas (ex-Team Compak), o colombiano Nicolás Saenz (ex-Team AV Villas) e os portugueses Tiago Antunes (ex-SEG Racing Academy), Tiago Machado (ex-Sporting-Tavira), Luís Mendonça (ex-Rádio Popular-Boavista) e António Carvalho (ex-W52-FC Porto).