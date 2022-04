"Champions" de futsal. Sporting procura terceiro título e Benfica o segundo

O Sporting vai marcar presença na "final four" da prova pela nona vez, enquanto o Benfica soma a quinta presença nesta fase.Os comandados de Nuno Dias chegaram a esta fase ao vencerem o Grupo B da Ronda de Elite, com duas vitórias e um empate, frente ao Ekaterinburg, depois de superarem o Grupo 2 da fase principal, com três triunfos, incluindo o 4-3 ao ACCS Asnières Villeneuve, então sem Ricardinho, eleito melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.Os "leões", com um plantel recheado com multititulados internacionais portugueses, como João Matos, Pany Varela, Erick Mendonça, Pauleta e Zicky Té, chegam a Riga como favoritos, numa temporada em que, além do empate na "Champions", perdeu apenas duas vezes nos 35 jogos disputados, frente a Benfica, por 3-2, na semana passada, e Fundão, por 4-2, para a Liga.Os catalães, adversários do Benfica nas meias-finais, repetiram os êxitos de 2012 e 2014 em 2020, frente aos compatriotas do El Pozo Múrcia, numa edição em que as "águias" e "leões" falharam a presença na final a quatro, caindo na Ronda de Elite.Apesar de ocupar o segundo lugar do campeonato português, o Benfica, orientado pelo espanhol Pulpis, chega a esta final a quatro motivado pelo triunfo frente ao rival Sporting, com uma impressionante exibição do guarda-redes André Sousa, o único clube com que perdeu, além do Elétrico de Ponte de Sor – uma vez para o campeonato, uma para a Supertaça e outra para a Taça da Liga.A já consistente equipa benfiquista, com os internacionais russos Robinho e Chishkala e o iraniano Tayebi, surge reforçada com o pivô brasileiro Rocha, que jogou no Sporting, e se juntou aos seus compatriotas Diego Roncaglio e Arthur, ambos já com experiências de conquistas da "Champions".