Charles Leclerc surpreende e fez a `pole position` do GP do México de Fórmula 1

Leclerc fez a melhor volta em 1.17,166 minutos, deixando o segundo classificado, o seu colega de equipa Carlos Sainz (Ferrari), a apenas 0,067 segundos, com o já virtual campeão Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 0,097.

Esta é a segunda `pole` consecutiva para Charles Leclerc, quarta da temporada (depois de Estados Unidos, Bélgica e Azerbaijão) e 22.ª da carreira.

Um resultado que até surpreendeu o próprio piloto da Ferrari.

"É o segundo fim de semana consecutivo, mas, sinceramente, não esperava estar na `pole`. Com os pneus novos melhorámos muito, mas amanhã (domingo) será muito difícil", admitiu o piloto monegasco.

Ao seu lado na primeira linha terá o seu companheiro de equipa, que admitiu alguma surpresa com este domínio italiano, que já não acontecia desde o GP do Mónaco do ano passado.

A temperatura foi alterando as condições de aderência do asfalto, mas, ainda assim, a sessão foi renhida, sobretudo na última tentativa, com os três primeiros separados por menos de uma décima de segundo.

Um resultado que deixa Max Verstappen confiante na 16.ª vitória da temporada.

"É muito difícil conseguir a volta perfeita. Mas foi muito perto e a corrida é longa. Estou confiante na vitória. Gostava de sair em primeiro, mas vamos ver", frisou.

O australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) partirá ao lado de Verstappen, da quarta posição e na frente do segundo Red Bull, do mexicano Sérgio Pérez, que continua um degrau abaixo do companheiro de equipa.

Com 18 provas já disputadas, Max Verstappen soma 15 vitórias e garantiu, antecipadamente, o título mundial de pilotos, terceiro consecutivo.

Em caso de vitória no domingo, o neerlandês torna-se no piloto com mais triunfos numa mesma temporada, chegando aos 16, quando ainda ficam a faltar mais três provas para o final.