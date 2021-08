Ciclismo. André Domingues ingressa na equipa do Burgos-BH

“Por respeito e consideração com o André Domingues, chegámos a acordo, era um objetivo meu colocá-lo numa equipa do ‘WorldTour’ (principal escalão do ciclismo mundial), ainda não foi possível, mas acho que vai chegar lá e nem vai cumprir os dois anos de contrato com a Burgos-BH”, afirmou Ruben Pereira, em declarações à Lusa.



O corredor natural de Leiria venceu a Volta a Portugal do Futuro de 2021, podendo, ao serviço da formação espanhola, integrar o pelotão em mais corridas.



“O André é um corredor com enorme potencial, acho que é uma promessa que vai chegar ao nível do João Almeida. Tinha esse compromisso connosco, mas achámos bem dar este passo em frente para que possa beneficiar de um melhor calendário. Esse é o ponto chave, é muito difícil para os jovens correrem em Portugal, até pela forma como se corre, e acho que vai ser mais fácil ganhar alguma corrida no estrangeiro do que cá”, sustentou o responsável da Efapel.



Em 2019, André Domingues, então ao serviço da Escola de Ciclismo Bruno Neves, conquistou a Volta a Portugal de juniores.