Ciclismo. César Martingil entra no "top 10" da geral da Volta a San Juan

Em Pocito, no final de uma ligação de 168,7 quilómetros que começou na mesma localidade argentina, o jovem da equipa algarvia intrometeu-se na luta entre nomes sonantes do pelotão pela vitória ao "sprint", sendo oitavo, com o mesmo tempo de Gaviria, que cumpriu a tirada em 3:30.06 horas.Em segundo, atrás do novo líder da geral, ficou o argentino Nicólas Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima), enquanto o italiano Marco Benfatto (Bardiani-CSF) foi terceiro e a estrela Peter Sagan (Bora-hansgrohe) acabou na quinta posição.Com o resultado da segunda etapa, Martingil entrou no "top 10" da geral, liderada pelo colombiano da UAE Emirates, com o tempo de 7:15.10.O português está a 10 segundos de Gaviria, que relegou o anterior líder, o francês Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation), para a segunda posição, apesar de ambos terem o mesmo registo na geral. Em terceiro está o italiano Manuel Belletti (Androni Giocattoli), a quatro segundos.

Esta terça-feira corre-se a terceira etapa da Volta a San Juan, um contrarrelógio individual no total de 15,2 quilómetros.