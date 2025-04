Ciclismo. Delio Fernández termina carreira

“Nunca pensei que aquele menino de sete anos, que fazia gincanas, chegaria a dedicar-se durante 18 anos ao ciclismo profissional. E chegou o momento de parar. O ciclismo exige estar a 100% física e mentalmente e há algum tempo que não consigo”, justificou o galego de 39 anos, nas redes sociais.



Delio Fernández fez carreira na Volta a Portugal, sem grande alarido mas muitos bons resultados, conquistando quatro etapas, a última delas em 2023, no alto da Torre, um triunfo que lhe permitiu vestir a camisola amarela.



No seu palmarés figura também um terceiro lugar na prova "rainha" do calendário nacional, em 2014, e um quarto lugar em 2015, ano em que perdeu o pódio no "crono"da penúltima etapa.



“Sinto-me afortunado por tudo aquilo que o ciclismo me deu e pela gente que fui conhecendo ao longo deste caminho”, acrescentou.



Uma carreira bem preenchida



Vencedor da Volta à Áustria de 2017 e do Troféu Joaquim Agostinho em 2014, o galego começou o seu percurso profissional na equipa Xacobeo-Galicia, antes de dar o salto para Portugal, onde representou o Boavista (2011-2012) e a OFM-Quinta da Lixa (2013-2015).



Entre 2016 e 2021, alinhou na francesa Delko Marseille, do segundo escalão do ciclismo mundial, regressando depois ao pelotão nacional para a APHotels&Resorts-Tavira-Farense.



“Quero agradecer todo o apoio recebido durante este tempo, em especial à minha família, que me acompanhou nos bons e maus momentos”, concluiu.



Em poucos meses, a APHotels&Resorts-Tavira-Farense perde aquelas que foram as suas duas referências para as lutas pela geral nos últimos anos, depois de também Álvaro Trueba ter terminado a carreira.