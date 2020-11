Ciclismo. João Almeida descobriu-se como líder e corredor de grandes voltas

Duas semanas após ter-se convertido no melhor português de sempre na “corsa rosa”, ao ser quarto classificado na classificação final, João Almeida olha para o seu desempenho no Giro, que liderou durante 15 dias, como definidora do tipo de corredor que é.”, reconheceu em entrevista à agência Lusa.Embora confesse que, para si, “”, o jovem da Deceuninck-QuickStep quer afinar pormenores para “” e, de ano para ano, ficar melhor. “”, enumerou.A seu favor, no percurso que vai trilhar para se tornar um voltista (re)conhecido, o miúdo de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, tem uma característica que o distingue de outros: a de “crescer” quando veste a camisola de líder de uma prova, seja ela qual for.“A Volta a Itália definiu o tipo de ciclista que João Almeida é, considerou o jovem português no momento de projetar o futuro e assumir que gostaria de ganhar “uma grande Volta ou uma grande clássica”.





”, notou.Depois de ter pulverizado vários recordes nacionais – é já, aos 22 anos, o melhor ciclista luso no Giro, como aquele que mais dias liderou uma grande Volta. Passou a ser o sub-23 que mais dias vestiu a “maglia rosa”, ultrapassando o “Canibal” Eddy Merckx, algo que define como “inexplicável” -, João Almeida sabe que os olhos do mundo velocipédico estarão voltados para si.”, afirmou.





Comparações difíceis e o futuro







Confiante mas modesto, o jovem português recusou as comparações com Julian Alaphilippe, o campeão do mundo e a “coqueluche” do ciclismo francês, e Remco Evenepoel, o fenómeno belga de apenas 20 anos, considerado por muitos como o novo Merckx, dizendo ainda não estar à altura dos seus companheiros de equipa.”.Ressalvando ainda não estar “ao mesmo nível” dos seus companheiros dentro da Deceuninck-QuickStep, Almeida concedeu, no entanto, que subiu uns degraus na equipa com o seu desempenho no Giro e que, embora continue a encarar “as coisas da mesma maneira” e a ser o mesmo João, o quarto lugar na “corsa rosa” lhe abriu perspetivas.” assinar pela formação belga.Ainda de férias, após uma temporada curta (devido à pandemia de covid-19), mas intensa, e sem conhecer o seu calendário para 2021, o jovem português confessou que, “”, uma corrida que sempre gostou, e, a curto/médio prazo, disputar as grandes clássicas, como a Liège-Bastogne-Liège, que já venceu no escalão sub-23, ou a Flèche Wallonne, e ainda o Tour e a Vuelta.Para a história ficará, além do seu quarto lugar, a “pequena amizade” que desenvolveu com Vincenzo Nibali, um senhor da modalidade, e um dos dois ciclistas em atividade a ter vencido as três grandes Voltas.A viver um idílio rosa, João Almeida confessou que o seu sonho é “”. “”, concluiu.