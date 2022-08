Ciclismo. João Martins participa no Mundial de pista de juniores

Esta será a segunda participação internacional de João Martins, que, no mês passado, competiu no Europeu de juniores, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, tendo sido quarto em omnium, nono em scratch e não acabou o madison, que fez em dupla com João Marques.João Martins, que irá fazer grande parte do programa de resistência do Mundial, inicia a sua participação na quarta-feira na prova de scratch, prossegue na quinta-feira com a corrida por pontos e encerra na sexta-feira com o omnium.”, referiu o selecionador nacional, Gabriel Mendes, em declarações divulgadas no "site" oficial da FPC.