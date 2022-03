Ciclismo. João Rodrigues aposta na Volta a Portugal

”, lamentou o ciclista da W52-FC Porto.Rodrigues foi apanhado pelo coronavírus, passou mal - teve febre, tosse e dores de corpo, sobretudo na zona lombar - e foi forçado a falhar a defesa do título na "Algarvia", meses depois do recital que protagonizou e que o tornou no primeiro corredor daquela região a ganhar a prova, e logo perante a concorrência das equipas do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial.”, reconheceu.Com um discurso sempre ponderado, o reservado corredor da W52-FC Porto, que falou à agência Lusa à margem da Volta ao Alentejo, prova que venceu em 2019 e que terminou no domingo em Évora com o triunfo do venezuelano Orluis Aular (Caja Rural), procura agora “ir ganhando forma para daqui a uns meses já estar no máximo”.”, confessou.Vencedor das três mais emblemáticas competições portuguesas, o algarvio de 27 anos parecia destinado a múltiplos triunfos na prova "rainha" do calendário nacional, mas mantém ainda aquela amarela de 2019 como a única.Rodrigues faz até um "mea culpa", reconhecendo que as suas más entradas na Volta a Portugal acabaram por colocá-lo na condição de trabalhador e não de líder - nos últimos dois anos, ficou em desvantagem no duelo pela liderança da W52-FC Porto ao perder tempo para Antunes nas primeiras etapas.”, assumiu.

João Rodrigues assume que está a ficar “cada vez mais tarde” para saltar para o pelotão internacional, depois de ter desperdiçado oportunidades quando venceu a Volta a Portugal em bicicleta de 2019.



Involuntariamente, foi o próprio ciclista da W52-FC Porto a puxar o tema "salto para o estrangeiro", enquanto abordava os seus arranques menos bons na Volta a Portugal.



“Cada vez está a ficar mais tarde. Gostava muito de ter uma oportunidade dessas, de ir para uma equipa maior e fazer uma grande Volta, é claro. Mas o que é certo é que os anos vão passando, as oportunidades também vão passando e, se calhar, vou pensando mais em ficar por cá”, desabafou.