Ciclismo Mundiais. João Martins 24.º na corrida de eliminação

Aos 19 anos, o jovem luso estreou-se em Mundiais de elite e logo com um "batismo de fogo", ao ser o primeiro a ser eliminado quando parecia não se dar conta de que era a volta decisiva para afastar o último a passar na meta.Pouco antes, a primeira de duas quedas da prova tinha neutralizado a corrida, que prosseguiu mais tarde até "coroar" o britânico Ethan Vernon, bronze em 2022, como novo campeão do mundo da disciplina.O canadiano Dylan Bibic, de apenas 20 anos, foi segundo, enquanto o italiano Elia Viviani, que era o bicampeão em título, foi terceiro.”, destacou o selecionador de pista, Gabriel Mendes, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo.Ainda na pista, mas no paraciclismo, Telmo Pinão fechou o omnium com o 14.º lugar final, entre 16 participantes, após ser o 15.º na prova de um quilómetro em contrarrelógio, na classe C2.A prova foi dominada, sem surpresa, pelo francês Alexandre Leauté, grande favorito, com o japonês Shota Kawamoto na prata e o também gaulês Florian Chapéu no bronze.”, destacou Pinão.Esta terça-feira, os irmãos gémeos Ivo Oliveira e Rui Oliveira competem na corrida de madison, para duplas, que é disciplina olímpica, em prova marcada para as 19h44, já depois de Daniela Campos competir na corrida por pontos.Fora da pista, Raquel Queirós está escalada para competir na "short race" de "cross country" olímpico.