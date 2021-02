Ciclismo. Volta a Espanha 100% em solo espanhol

É na 20.ª etapa, entre Sanxenxo e o Castro de Herville, em Mos, que o pelotão da Vuelta estará mais próximo de território português, passando juntinho à fronteira a caminho da última meta cruzada em linha da 76.ª edição, que também tem uma chegada e uma partida à vista, em Badajoz.





A volta ao quilómetro







A primeira chegada em alto, para testar as pernas dos candidatos à vitória final, acontece na chegada a Picón Blanco, ainda na província de Burgos, avançando depois para cidades como Guadalajara, Albacete, Valência e Alicante, onde há um topo que se estreia no traçado, o Balcón de Alicante.No caminho de Santiago, o pelotão enfrenta também no último terço de prova as principais dificuldades: a subida a Lagos de Covadonga, o "muro" de Valdepeñas e as Astúrias como testes finais, incluindo a estreia do Altu d'El Gamoniteiru, antes de seguirem para a Galiza.A organização destaca esta como "a Vuelta das Catedrais", da de Burgos a Santiago, e em Ano Jacobeu quer peregrinar pelo país inteiro, com a última semana, com a montanha asturiana e a serra de Ávila como principais atrativos em alto, esta última numa etapa que acaba em El Barraco, terra de nomes como José María Jiménez ou Carlos Sastre, assim homenageados.