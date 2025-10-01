Ciclismo/Europeus: Marlen Reussen junta título europeu de contrarrelógio ao mundial



Étoile-sur-Rhône, França, 01 out 2025 (Lusa) – A ciclista suíça Marlen Reussen sagrou-se hoje campeã europeia de contrarrelógio, em França, 10 dias depois ter conquistado a medalha de ouro da mesma especialidade nos Mundiais do Ruanda.



Com a camisola arco-íris, símbolo de campeã mundial, Reussen impôs-se, com clareza nos 24 quilómetros, entre Loriol-sur-Drôme e Étoile-sur-Rhône, gastando 33.06 minutos para conseguir a 35.ª vitória da carreira, a 18.ª em contrarrelógios.



Os restantes lugares do pódio foram ocupados por duas norueguesas, com Mie Bjorndal Ottestad, campeã de fundo da Noruega, na segunda posição, a 49 segundos, e Katrine Aalerud, que venceu os dois últimos títulos nacionais de ‘crono’, a 51, segurando o bronze por apenas quatro centésimos, em relação à neerlandesa Mischa Bredewold.



A olímpica portuguesa Daniela Campos, que foi a primeira a sair para a estrada, terminou na 26.ª posição, a 3.58 minutos.



Na prova masculina de sub-23, a Bélgica dominou e colocou os seus dois ciclistas nos primeiros dois lugares, com Jonathan Vervenne a sagrar-se campeão, ao gastar 30.27 minutos para cumprir os 24 quilómetros, entre Loriol-sur-Drôme e Étoile-sur-Rhône.



Matisse Van Kerckhove foi segundo, a um segundo do seu compatriota, com o irlandês Adam Rafferty a ser terceiro, a seis.



Em femininos, no mesmo percurso, a italiana Federica Venturelli, medalha de bronze no contrarrelógio sub-23 dos Mundiais, sagrou-se campeã europeia, com uma marca de 34.17 minutos, gastando menos 48 segundos do que a finlandesa Anniina Ahtosalo e 51 do que a belga Luca Vierstraete.



A portuguesa Beatriz Roxo terminou a prova na 31.ª posição, depois de cumprir o percurso com mais 5.42 minutos do que Venturelli.



Depois de ter sido campeã mundial de fundo, a espanhola Paula Ostiz sagrou-se campeã europeia de contrarrelógio júnior, num percurso de 12,2 quilómetros, entre Allex e Étoile-sur-Rhône, que completou em 18.38 minutos.



A alemã Magdalena Leis garantiu a medalha de prata, a dois segundos da espanhola, com a norueguesa Oda Aune Gissinger a ficar a 10 segundos e a repetir o bronze da mesma especialidade dos Mundiais.



O neerlandês Michiel Mouris juntou o título europeu júnior de contrarrelógio ao mundial conquistado há cerca de uma semana no Ruanda, depois de gastar 30.49 minutos para completar os 24 quilómetros, menos quatro segundos do que o irlandês Conor Murphy e 27 do que o dinamarquês Julius Lovstrup Birkedal.



Gonçalo Rodrigues foi o melhor português, ao terminar a 3.24 minutos do vencedor, enquanto Gonçalo Costa acabou em 48.º, a 4.19.