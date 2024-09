Ciclismo/Mundiais: Belga Remco Evenepoel revalida título no contrarrelógio

Evenepoel completou os 46,1 quilómetros do exercício contra o relógio, com início e fim em Zurique, com o tempo de 53.01 minutos, menos seis segundos do que Ganna, que voltou a ser segundo tal como no ano anterior, e menos 54 do que Affini.



Nelson Oliveira foi o melhor dos portugueses na competição, ao terminar no 15.º posto, a 2,35 minutos do vencedor, enquanto João Almeida foi 24.º, já a 3,19 minutos.



Evenepoel, de 24 anos, junta assim o título mundial de contrarrelógio, que já tinha vencido em 2023, às duas medalhas de ouro que conquistou nos Jogos Olímpicos Paris2024, no contrarrelógio e prova de fundo, num ano em que terminou a Volta à França no terceiro lugar.



“É uma loucura, encontrei a minha forma mesmo a tempo. Mas foi provavelmente o contrarrelógio mais complicado da minha carreira”, afirmou no final.



O belga tornou-se no primeiro ciclista da história a conquistar os títulos olímpico e mundial de contrarrelógio no mesmo ano, um feito também alcançado algumas horas antes pela australiana Grace Brown na prova feminina.



Brown, que anunciou que se vai retirar no fim da época aos 32 anos, completou os 29,9 quilómetros da prova feminina, entre Gossau e Zurique, em 39.16 minutos, impondo-se à neerlandesa Demi Vollering, por 16 segundos, e à norte-americana Chloe Dygert, por 56.