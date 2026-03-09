Ciclista alemão Max Kanter foi o vencedor surpresa da segunda etapa do Paris-Nice

Aos 28 anos, o alemão estreou-se a ganhar no WorldTour no final dos 187 quilómetros entre Épône e Montargis, batendo o neozelandês Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo com as mesmas 04:25.07 horas do vencedor.



O terceiro foi o belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), já recuperado da doença que o levou a desistiu da Volta ao Algarve, com Luke Lamperti a ser quinto.



No pelotão chegaram todos os favoritos à geral e também Ivo Oliveira (UAE Emirates), o único português em prova, que hoje foi 47.º.



Numa etapa sem grandes dificuldades, animada pelos ‘fugitivos’ Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) e Mathis Le Berre (TotalEnergies), apanhados a distantes 59 quilómetros da meta, Juan Ayuso (Lidl-Trek) seguiu a tática bem-sucedida da Volta ao Algarve e foi amealhar quatro segundos de bonificação no sprint intermédio.



Uma queda na aproximação aos derradeiros 30 quilómetros quebrou a monotonia no pelotão, que se reagrupou pouco depois, sem efeitos graves.



Daan Hoole (Decathlon) atacou a 17 quilómetros e, beneficiando da proximidade das motos, mas também de uma nova queda, que desorganizou a perseguição, foi ganhando segundos ao pelotão.



Foi já no interior de Montargis que o neerlandês foi apanhado, permitindo as sprinters (mas não os principais os favoritos, estranhamente desaparecidos) lutar pela etapa e a Lamperti manter a amarela.



O norte-americano da EF Education-EasyPost está empatado em tempo com o belga Vito Braet (Lotto Intermarché), que bonificou no sprint intermédio, enquanto Pithie subiu a terceiro, a seis segundos.



Juan Ayuso é agora sexto, a oito segundos do líder da geral, na véspera do contrarrelógio por equipas da terceira etapa, que na terça-feira percorre 23,5 quilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire e Pouilly-sur-Loire.