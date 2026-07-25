Ciclista António Morgado em terceiro lugar na Clássica de Ordizia

Guillermo Thomas Silva completou em 3:54.19 horas os 167 quilómetros da edição de 2026, com partida e chegada em Ordizia, no País Basco, impondo-se sobre a meta ao espanhol Igor Arrieta, colega na UAE Emirates de António Morgado, que terminou no segundo lugar, com o mesmo tempo do uruguaio.



O ciclista português, de 22 anos, foi o terceiro mais rápido, a um segundo de distância do vencedor, numa prova que contou com a participação de duas equipas nacionais, a Efapel e a Feirense-Beeceler, que não colocaram nenhum corredor entre os 10 primeiros classificados da corrida espanhola.



