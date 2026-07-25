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Ciclismo
Ciclista António Morgado em terceiro lugar na Clássica de Ordizia
O ciclista português António Morgado (UAE Emirates) foi hoje terceiro classificado na 103.ª edição da Clássica de Ordizia, prova espanhola que foi vencida ao ‘sprint’ pelo uruguaio Guillermo Thomas Silva (Astana).
Guillermo Thomas Silva completou em 3:54.19 horas os 167 quilómetros da edição de 2026, com partida e chegada em Ordizia, no País Basco, impondo-se sobre a meta ao espanhol Igor Arrieta, colega na UAE Emirates de António Morgado, que terminou no segundo lugar, com o mesmo tempo do uruguaio.
O ciclista português, de 22 anos, foi o terceiro mais rápido, a um segundo de distância do vencedor, numa prova que contou com a participação de duas equipas nacionais, a Efapel e a Feirense-Beeceler, que não colocaram nenhum corredor entre os 10 primeiros classificados da corrida espanhola.
O ciclista português, de 22 anos, foi o terceiro mais rápido, a um segundo de distância do vencedor, numa prova que contou com a participação de duas equipas nacionais, a Efapel e a Feirense-Beeceler, que não colocaram nenhum corredor entre os 10 primeiros classificados da corrida espanhola.