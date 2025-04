Ciclista António Morgado (UAE Emirates) sexto na volta às Astúrias

António Morgado completou os 144,3 quilómetros entre Benia de Onís e Pola de Lena, com uma contagem de montanha de primeira categoria e duas de segunda, a liderar um trio, a 2.42 minutos do vencedor, o espanhol Ivan Cortina (Movistar), que atacou a sete quilómetros da meta.



Na derradeira fuga, a dois, Cortina, que cortou a meta em 3:48.33 horas, impôs-se, ao sprint, ao dinamarquês Julius Johansen (UAE Emirates), que chegou a um segundo.



Marc Soler chegou isolado, em terceiro, a 41 segundos do vencedor, contudo, saltou folgadamente para o comando da competição, com 1.51 minutos de avanço sobre o asturiano Hugo Calle (Burgos), e 1.53 sobre o também compatriota Samuel Fernández (Caja Rural).



No sábado, o pelotão vai cumprir 165,5 quilómetros entre Castropol e Vegadeo, com uma contagem de montanha de primeira categoria e outra de terceira.