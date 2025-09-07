Ciclista argentino Nicolás Tivani vence Grande Prémio Jornal de Notícias
O ciclista argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) conquistou hoje o Grande Prémio Jornal de Notícias, após a nona e última etapa que hoje Francisco Campos (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) levou de vencida na chegada a Vila Nova de Famalicão.
Tivani, de 29 anos, tem vivido um ano de 2025 memorável, com a vitória na Volta a San Juan, duas etapas na Volta a Portugal, mais a classificação dos pontos, a classificação da montanha na Volta ao Algarve, e os segundos lugares nos Nacionais argentinos de fundo, na Volta ao Alentejo e no Troféu Internacional da Arrábida.
O argentino, que venceu quatro das nove tiradas do Grande Prémio, sucede a Frederico Figueiredo no palmarés da corrida ao acabar com 42 segundos de vantagem para o espanhol Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo, e 44 para Pedro Silva (Anicolor-Tien21), terceiro e melhor português.
Na derradeira tirada, um sprint restrito a cerca de 15 fugitivos sorriu a Francisco Campos, deixando João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) no segundo lugar, com Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) em terceiro.