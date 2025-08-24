Ciclista belga Arnaud de Lie conquista Renewi Tour
O ciclista belga Arnaud de Lie (Lotto) conquistou hoje a Renewi Tour, depois de vencer a quinta e última etapa, em Leuven, na Bélgica, com António Morgado (UAE Emirates) a ser o melhor português.
A vitória no final dos 184,7 quilómetros, com partida e chegada em Leuven, permitiu a De Lie segurar o triunfo, depois de se impor em 3:59.38 horas, à frente de Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e do belga Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale).
Na geral, graças às bonificações, De Lie venceu com três segundos de avanço sobre Van der Poel e 31 sobre o belga Tim Wellens, colega na UAE Emirates dos portugueses António Morgado, que foi 77.º, a 20.40 minutos, e Rui Oliveira, que, depois de ter estado no pódio nas duas primeiras etapas, terminou em 78.º, a 20.47.
