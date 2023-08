Ciclista belga Tijl De Decker morre aos 22 anos após acidente em treino

O ciclista belga Tijl De Decker, vencedor este ano da Paris Roubaix no escalão de sub-23, morreu hoje, aos 22 anos, dois dias depois de sofrer um acidente durante um treino, comunicou a sua equipa, a Lotto-Dstny.

"É com grande tristeza que informamos da morte de Tijl De Decker, após o acidente de treino na quarta-feira", escreveu a equipa na rede social, antigo Twitter.



De Decker bateu violentamente na traseira de um carro durante o treino e foi transportado para o hospital de Lierre (Antuérpia), onde foi operado, antes de ser transferido para o Hospital Universitário de Antuérpia, onde permanecia em coma induzido.



Vencedor de etapas na Volta a Taiwan e da Alsácia, já em julho, o belga notabilizou-se ao vencer o Paris-Roubaix, na variante de esperanças, tendo assinado um contrato profissional com a Lotto-Dstny, com vista à próxima época.