Ciclista bicampeão mundial Alaphilippe vai alinhar na Vuelta

O corredor de 30 anos falhou a presente edição da Volta a França devido a uma grave queda na corrida clássica Liège-Bastogne-Liège, cerca de dois meses antes do início do Tour, prejudicando a sua melhor preparação.



Alaphilippe só participou na Vuelta uma vez (2017) e tem ainda prevista participação na Volta à Valónia, no final de julho, na Clássica de San Sebastian e no Tour de l'Ain, já em agosto.