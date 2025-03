Ciclista Caleb Ewan estreia-se na INEOS com vitória na Coppi e Bartali

Depois da turbulenta transferência da Jayco AlUla para a INEOS, já durante esta temporada, o corredor de 30 anos estreou-se a ganhar pela equipa britânica, impondo-se no final dos 174,5 quilómetros entre Ferrara e Bondeno, com o tempo de 3:47.29 horas.



Vencedor de cinco etapas no Tour e outras tantas no Giro, Ewan bateu ao sprint o israelita Oded Kogut (Israel-Premier Tech) e o francês Jason Tesson (Total Energies), respetivamente segundo e terceiro, as mesmas posições que ocupam na geral.



Devido às bonificações, o corredor da INEOS, que não competia desde setembro, lidera com quatro segundos de vantagem sobre Kogut e seis sobre Tesson.



Ivo Oliveira (UAE Emirates), único português em prova, foi 34.º, a mesma posição que ocupa na geral, a 10 segundos de Ewan.



Na quarta-feira, cumpre-se a segunda etapa da prova italiana, que liga Riccione a Sogliano al Rubicone, no total de 163,9 quilómetros.