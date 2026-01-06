Ciclista canadiano Derek Gee assina pela Lidl-Trek

O ciclista canadiano Derek Gee foi hoje confirmado como reforço da Lidl-Trek para as próximas três temporadas, depois de ter abandonado a meio da época passada a Israel-Premier Tech, por “convicções pessoais”.

Foto: Stephane Mahe - Reuters

A poucos dias de disputar a edição 2025 da Volta a Espanha, que ficou marcada por vários protestos pró-Palestina, Gee, de 28 anos, decidiu abandonar a equipa com licença israelita, mostrando “sério receio de competir” pela Israel-Premier Tech, tanto por motivos pessoais como de segurança.

A rescisão unilateral estava a ser analisada por um comité arbitral da União Ciclista Internacional (UCI), mas a equipa, agora NSN e com sede na Suíça, revelou ter chegado a acordo para o finalizar do contrato.

“NSN Cycling Team finalizou um acordo, aprovado pela UCI, com a Lidl-Trek e Derek Gee, que termina com o contrato existente entre Gee e a nossa equipa”, lê-se numa nota da equipa.

A Lidl-Trek revelou a assinatura de um contrato com Derek Gee até 2028, considerando que a chegada do campeão canadiano de fundo fortalece a equipa nas etapas de montanha.

Vencedor do Gran Camiño em 2025, Derek Gee tem como melhor resultado o quarto lugar no Giro de 2025, além de ter alcançado o nono posto na estreia na Volta a França, em 2024.
