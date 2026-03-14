Ciclista colombiano Santiago Mesa vence Prova de Abertura pela terceira vez

A discussão pelo triunfo no final dos 160,7 quilómetros, desde Ílhavo, foi até à meta, e só o ‘photo-finish’ confirmou o triunfo de Mesa, que se superiorizou por muito pouco ao argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), que tinha vencido a Clássica da Primavera na semana passada.



Santiago Mesa gastou 3:47.26 horas para cumprir o percurso, o mesmo tempo de Tivani, vencendo pela terceira vez a corrida, depois dos triunfos em 2023 e 2025.



O português Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre) foi terceiro classificado, com o mesmo tempo de Mesa, e foi o melhor jovem, enquanto a Feira dos Sofás-Boavista triunfou na classificação coletiva.



A Prova de Abertura-Região de Aveiro devia ter sido a primeira prova do calendário velocipédico em Portugal, em 07 de fevereiro, mas acabou por ser adiada, devido ao mau tempo que se fez sentir em Portugal.

