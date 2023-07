Ciclista Daniel Silva suspenso por oito anos

Segundo a lista de sanções disciplinares da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), hoje atualizada, o castigo de Daniel Silva vigora entre 5 de julho de 2023 e 4 de julho de 2031.O processo do antigo ciclista, que não corre desde o final da temporada de 2020, tinha sido inicialmente arquivado pelo Colégio Disciplinar Antidopagem, por questões processuais, mas, após recurso da Agência Mundial Antidopagem, o TAS de Lausana decidiu aplicar uma sanção de oito anos ao trofense.Silva, que já tinha cumprido um castigo de dois anos devido a um positivo por oxandrolona (esteroide) em 28 de maio de 2016, vê ainda apagados todos os seus resultados desde 28 de maio de 2018, perdendo a vitória no Grande Prémio de Mortágua de 2019.O ex-corredor, agora com 38 anos, foi terceiro classificado na Volta a Portugal de 2016, o melhor resultado (depois 'apagado') de um percurso profissional em que venceu o Grande Prémio Liberty Seguros (2009) e uma etapa na Volta ao Alentejo (2013).A sua carreira decorreu maioritariamente na Rádio Popular-Boavista, última equipa que representou, tendo passado também por Vitória-ASC (2007) e Louletano (2009 e 2010), e assinado pela Soul Brasil (2017), por quem nunca alinhou, por estar suspenso.