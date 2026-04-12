Ciclista Diogo Narciso vence Clássica de Viana
O ciclista português Diogo Narciso (Credibom-La Alumínios-Marcos Car) conquistou hoje isolado a Clássica de Viana, terceira prova da Taça de Portugal, liderada pelo espanhol David Domínguez (Feira dos Sofás-Boavista).
O corredor de 24 anos destacou-se dos companheiros de fuga já dentro dos últimos 10 quilómetros e cortou a meta em solitário, junto à Praia Norte, gastando 04:11.28 horas para percorrer os 172,2 quilómetros desde Subportela, também em Viana do Castelo.
O argentino Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) foi segundo, a 16 segundos, depois de bater ao sprint o luso Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola), que fechou o pódio.
Numa jornada que incluiu sete setores de empedrado, Narciso juntou-se a José Bicho e Noah Campos (Tavira-Crédito Agrícola), José Moreira (GI Group Holding-Simoldes-UDO) e Tiago Leal (Efapel), mas foi o único dos fugitivos a resistir até ao final.
Após três provas disputadas, David Domínguez, que foi hoje sexto, manteve a liderança da Taça de Portugal.
Apesar de ter cumprido hoje o seu último dia de suspensão efetiva, após ter registado três casos de anomalias no passaporte biológico no período de 12 meses, o Feirense-Beeceler participou na Clássica de Viana.
A suspensão vigora apenas para provas internacionais e a equipa foi autorizada a participar pela União Ciclista Internacional (UCI), explicou à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa.
A Comissão de Disciplina da UCI suspendeu o Feirense-Beeceler por um período de 22 dias, que se iniciou em 22 de março e que é efetivo até hoje, após a equipa ter registado três casos de anomalias no passaporte biológico no período de 12 meses (entre 2022 e 2023).
