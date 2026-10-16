Ciclista equatoriano Richard Carapaz assina pela NSN

“Para mim, esta é uma oportunidade incrível como ciclista ser parte deste projeto e, acima de tudo, ser líder da equipa. Estou muito entusiasmado. [...] Lembra-me quando assinei o meu contrato profissional e estava entusiasmado por estar no WorldTour. Ainda tenho a mesma motivação que tinha nesse dia e é um sentimento incrível”, disse.



O diretor geral da NSN, Kjell Carlström, disse que a assinatura de Carapaz “é um momento importante” para a equipa e “um importante marco” para o projeto da NSN.



“Richard é um campeã com provas dadas. Os seus feitos falam por si próprios, mas o que o torna particularmente especial é a sua mentalidade. Richard é conhecido pela sua determinação e vimo-lo brilhar nas suas duas vitórias na Volta a França em França e a camisola à bolinhas [prémio de montanha], seguido por um pódio impressionante uma semana depois em Clássica de San Sebastián”, disse o responsável.



Antes de chegar à NSN, Carapaz, de 33 anos, estava desde 2023 no conjunto norte-americano EF Education-EasyPost, depois de passagens por Movistar e INEOS.



O equatoriano tem 10 vitórias em etapas em grandes Voltas, as duas últimas no Tour, com destaque para o triunfo no mítico Alpe d'Huez.



