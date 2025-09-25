Ciclista espanhol Juan Ayuso assina por cinco anos pela Lidl-Trek

Ayuso, de 23 anos, teve a saída da formação dos Emirados Árabes Unidos anunciada no primeiro dia de descanso da última Volta a Espanha, na qual dividia a liderança com o português João Almeida, que foi vice-campeão atrás do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike).



No início do mês, a UAE Emirates revelou o fim do vínculo com Ayuso, justificando-o com “diferenças na visão” para o futuro e no alinhamento com a filosofia da equipa, com a qual tinha contrato até 2028.



Muitas vezes criticado por ser um ciclista individualista e sem preocupações com o coletivo, na altura, Ayuso agradeceu “o apoio e as oportunidades” que lhe deu a UAE Emirates, na qual estava desde junho de 2021.



O catalão, nascido em Barcelona, despontou em 2022, quando foi terceiro na Vuelta, na estreia numa grande Volta, voltando, no ano seguinte, a destacar-se, com o quarto lugar na corrida ‘roja’, conquistando o estatuto de melhor jovem.



Venceu ainda a Volta ao País Basco (2024), o Tirreno-Adriático e duas etapas na Vuelta e uma na Volta a Itália, todas este ano.



Até esta Vuelta, que acabou na 68.ª posição, o espanhol não tinha voltado a terminar uma ‘grande’, abandonando o Tour de 2024 e o Giro deste ano, no qual era um dos líderes da equipa.



“Estou muito entusiasmado. Juntar-me à Lidl-Trek acrescenta um capítulo importante à minha carreira. A mudança traz novas energias e ambições e sinto que esta equipa tem uma identidade muito marcada, com união e fome de vitórias. Creio que é o lugar perfeito para dar o passo seguinte no desenvolvimento e contribuir para que a equipa seja a melhor do mundo”, afirmou Ayuso.



Para o diretor-geral da Lidl-Trek, o corredor espanhol é “um dos jovens talentosos mais promissores do ciclismo e um dos melhores trepadores e contrarrelogistas do mundo, o que o converte num produto muito interessante”.



“Com apenas 23 anos, ainda tem margem de crescimento e comprometemo-nos a dar-lhe todo o apoio que necessite para alcançar o seu máximo potencial. A contratação de Juan [Ayuso] é um passo importante na nossa visão a longo prazo”, rematou Luca Guercilena.